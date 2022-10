Wouter Vrancken wou toen hij stopte als voetballer eigenlijk nooit coach worden: "Ik dacht dat ik het gehad had met de hypocrisie"

Wouter Vrancken is een man met het hart op de tong. Dat wordt geapprecieerd bij alle clubs waar hij al werkte. Ook bij Genk, waar ze hem al een langer contract willen aanbieden. Vrancken is dan ook een man van principes. Eigenlijk wou hij zelfs niet als trainer door het leven gaan toen hij stopte.

"Toen ik stopte met voetballen (in 2010) had ik genoeg van de voetbalwereld", legt hij uit in de podcast De Tribune. "De eerste vraag die ik kreeg in een interview na mijn carrière was of ik trainer zou worden. Toen heb ik gezegd dat ik het gehad had met de hypocrisie en niet in het voetbal zou blijven. Niet alleen tegen mij, maar overal rond mij zag ik het gebeuren. Geen uitleg willen geven, geen uitleg durven geven of oneerlijke uitleg geven. In de voetbalwereld is het soms ieder voor zich en zo sta ik niet in het leven."

Want Vrancken is niet de man die vreest voor een ontslag, al is het hem nog nooit overkomen. "Angst is een slechte raadgever. Ook als coach mag je geen beslissingen nemen uit angst om je job te verliezen. Ik kijk niet ver vooruit, daar heb je toch geen vat op. Ik sta voor iets en daar wil ik alles voor doen. Een systeem of principes veranderen uit twijfel zorgt ook bij spelers voor twijfel."