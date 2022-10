Champions League: Bayern smeert Barça nieuwe nederlaag aan, Ajax verliest zwaar van Liverpool

Er zijn nog heel wat wedstrijden afgewerkt in de Champions League.

Barcelona wist voor de match al dat het naar de Europa League mocht na de winst van Inter tegen Viktoria Plzen. Bayern München duwde het mes nog wat dieper in de wonde door te winnen in Barcelona met 0-3 na goals van Mané en Choupo-Moting na een halfuur en in de extra tijd van de tweede helft maakte Pavard er nog 0-3 van.

Ajax kreeg Liverpool op bezoek. Kort voor de rust opende Mo Salah de score en net na de rust verdubbelde Darwin Nunez de score. Nog eens drie minuten later legde Harvey Elliott de zware 0-3 eindstand vast. Ook Ajax is uitgeschakeld in de Champions League en moet naar de Europa League.

In dezelfde groep kreeg Napoli Rangers op bezoek. Na iets meer dan een kwartier stonden de Italianen al 2-0 voor na twee goals van Simeone. Ostigard maakte er tien minuten voor tijd nog 3-0.

Tottenham kreeg Sporting CP op bezoek. De bezoekers kwamen na 22 minuten op voorsprong via Edwards. Tottenham moest wachten tot tien minuten voor tijd om de gelijkmaker te maken via Bentacur. Harry Kane scoorde nog in de toegevoegde tijd, maar de goal werd nog afgekeurd voor buitenspel.

Frankfurt won thuis van Olympique Marseille met 2-1. Kamada opende de score na drie minuten. In minuut 22 maakte Guendouzi de gelijkmaker voor Marseille, vijf minuten later al legde Kolo Muani de eindstand vast.