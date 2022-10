'Couckenbak': Anderlecht gaf al meer dan drie miljoen euro uit aan ontslagpremies onder Marc Coucke

Felice Mazzu is niet langer de coach van RSC Anderlecht. En daar verdiende hij nog flink aan met een grote ontslagpremie. Hij is lang niet de eerste die flink geld weet te verdienen aan zijn einde bij paars-wit.

Het lijstje van mensen die de laan werd uitgestuurd onder het bewind van Marc Coucke is ondertussen vrij lang aan het worden.

Meer dan 3 miljoen euro

Felice Mazzu krijgt nog een half miljoen euro van Anderlecht na zijn ontslag, terwijl er eerder ook al eens 700.000 euro werd betaald aan Hein Vanhaezebrouck en 100.000 euro aan Fred Rutten.

Als we er ook de bedragen voor onder meer Luc Devroe en Frank Arnesen bijtellen, komen we volgens Het Laatste Nieuws uit op meer dan 3 miljoen euro in drie jaar Coucke. En Herman Van Holsbeeck kreeg ook nog eens 1,8 miljoen euro.