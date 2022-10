Hein Vanhaezebrouck mist heel wat spelers voor belangrijke Europese match: "Ik ben de grootste optimist die er is"

KAA Gent moet zelfs drie jonge jongens meenemen om blessures op te vangen.

"De selectie is dun. We hebben er wel nog veel met ervaring: Ngadeu, Kums, Odjidja, Godeau, ga zo maar door: dat kan wel tellen. Deze selectie mag dan ook geen excuus zijn. Je moet het wel in rekening nemen. Maar wie dat niet doet, is niet correct", begon Vanhaezebrouck.

Maar hij blijft ondanks alles, ook de slechte resultaten in de competitie, toch zichzelf. "Ik ben de grootste optimist die er is. Ik moet dat niet zijn hoor. Ik mag zijn wie ik ben. Die uitgedunde selectie heeft daar niets mee te maken. Ik geloof altijd in het positieve. Ook al ben je soms kritisch, je kunt toch nog altijd een optimist zijn."

De situatie Europees ziet er ook niet goed uit voor KAA Gent, het moet bijna winnen bij Shamrock Rovers. "We hebben iets recht te zetten. Ik wil deze campagne niet afsluiten als derde. Dat wil ik absoluut niet. Ik weet dat we meer verdienden maar aan de andere kant ook niet. Zowel achteraan als voorin waren we niet efficiënt."