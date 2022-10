Verrassing in Virton: Oguchi Onyewu stapt op als algemeen secretaris en keert terug naar de VS

Het is een onaangename verrassing voor Virton.

Onyewu keerde een jaar geleden terug uit de VS en werd algemeen secretaris bij Virton. De voormalige verdediger van Standard (2004-2009) keert nu terug naar de States.

Persbericht van de club

"Royal Excelsior Virton informeert u over het besluit van Oguchi Onyewu om terug te keren naar de VS, waar nieuwe projecten op hem wachten."

"De club heeft altijd begrepen en aanvaard dat het essentieel is om haar leden, spelers, staf of managers de kans te geven om te evolueren in hun loopbaan binnen of buiten de club. De directie wil Oguchi niet alleen bedanken voor zijn werk, maar ook voor zijn beschikbaarheid, zijn constante vriendelijkheid en zijn niet aflatende positivisme. Oguchi is een mooi persoon en we wensen hem het beste bij zijn toekomstige inspanningen. Hij weet dat hij altijd welkom zal zijn in ons huis."

Oguchi Onyewu reageert

"Ik wil de club bedanken voor het afgelopen jaar. Ik werd met open armen ontvangen en zal altijd dankbaar zijn voor mijn tijd bij Virton. Ik moet u echter mededelen dat de wedstrijd tegen Lommel mijn laatste zal zijn met Virton, omdat ik andere kansen kreeg in de VS."

"Ik denk dat Virton en de regio een enorm voetbalpotentieel hebben. Ik zal de club blijven volgen en volgen naarmate het verder gaat naar het volgende hoofdstuk. Ik wens de club, spelers en supporters het allerbeste voor de toekomst."