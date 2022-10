19-jarige van Barcelona trekt pijnlijke conclusie: "We waren niet klaar om mee te doen in de Champions League"

Het werd geen leuke avond voor Barcelona gisteren. Voor de match wisten ze al dat ze uitgeschakeld waren voor de volgende ronde van de Champions League. Bayern deed er nog een schepje bovenop door met 0-3 te gaan winnen in Catalonië. En als toetje werd Sergio Busquets zwaar uitgefloten.

"We konden ons niet met hen meten", gaf Xavi na afloop toe. "We konden hun niveau niet bijbenen. De uitschakeling? Die had invloed op ons spel. We kunnen niet anders dan doorgaan en aan de competitie denken. Het is waar dat we in een moeilijke groep zitten, maar vanavond gaven we niet thuis."

Over het uitfluiten van Busquets: "Ik zei al dat we samen moeten blijven en de situatie onder ogen moeten zien. Er zijn meer wedstrijden. Een mislukking? Nee, ik vind het een tegenslag."

De 19-jarige Pedri toonde zich wel iets scherper voor zijn ploeg. "We verdienden het niet om door te gaan. We hebben een jonge ploeg met veel potentie, hebben geweldige aankopen gedaan, maar dat is niet genoeg voor ons om te concurreren in de Champions League en dat is een enorme teleurstelling", zei hij bij Mundo Deportivo. "Het klopt dat we in München meer verdienden en in Milaan waren er andere omstandigheden... Maar na te hebben gezien wat er vandaag is gebeurd, kunnen we niet anders dan concluderen dat we niet klaar zijn om mee te doen in de Champions League."