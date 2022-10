Trainer neemt het op voor Yannick Carrasco: "Hij was geweldig"

Yannick Carrasco miste in het slot een cruciale penalty tegen Bayer Leverkusen en in de rebound stond hij ook nog eens in de weg. Het was een heel ongelukkig einde voor Carrasco.

Door de spelers van Bayer Leverkusen, met Mitchell Bakker op kop, werd Yannick Carrasco ostentatief uitgelachen. Zijn trainer Diego Simeone nam na de wedstrijd het voor hem op. "We speelden op ons best, ook Carrasco", vertelde Simeone op de persconferentie. "Hij was geweldig en voetbalde op zijn beste niveau. Ik wil dus vooral het positieve zien. Je hebt altijd de keuze: ofwel speel je het slachtoffer, ofwel blijf je vechten." "Heel die penaltyfase is de samenvatting van onze campagne. Met wat meer geluk scoren we en was dit allemaal niet nodig. Carraso is een van de namen om een penalty te nemen. Vorig seizoen scoorde hij al tegen Espanyol en Real Madrid vanop de stip. Omdat Antoine Griezmann moe was, nam Carrasco vol vertrouwen de bal. Helaas liep het fout af."