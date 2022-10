Het kan nog alle kanten uit in de groepen van de Champions League

Club Brugge heeft gisteren de kans gemist om zich te verzekeren van de groepswinst in groep B van de Champions League. Ook in de andere groepen is nog niet alles beslist

In groep A lijkt het erop dat Napoli met de groepswinst zal eindigen, Liverpoool kan de Napolitanen nog inhalen maar dan moet het met 3 doelpunten verschil winnen. Club Brugge staat momenteel aan de leiding in groep B maar kan nog bijgebeend worden door Porto. Bayern Munchen heeft groep C gedomineerd en eindigt als eerste, Inter Milan is sowieso de tweede in de stand. In groep D is alles nog mogelijk, Tottenham zit daar wel in de beste papieren. Sporting Lissabon en Frankfurt hebben elks 7 punten, Marseille telt er 6. Chelsea zal naar alle waarschijnlijkheid groep E winnen, AC Milan en Salzburg vechten nog om het tweede kwalificatieticket. Real Madrid is in groep F al zeker van de kwalificatie, maar de groepswinst zou hen nog afgesnoept kunnen worden door Leipzig. Manchester City lijkt zeker van groepswinst in G. In groep H zijn PSG en Benfica de doorstotende ploegen, maar ook daar is groepswinst nog niet zeker.