🎥 Arthur Theate na comeback van Fenerbahçe tegen Rennes: "Mag niet gebeuren"

De verdediger kan niet geloven dat zijn team verrast werd nadat ze het overwicht hadden in de match.

Rennes leek de wedstrijd donderdagavond tegen Fenerbahçe al binnen te hebben door in het eerste halfuur van de wedstrijd in de Europa League al drie goals voor te staan. Maar de Turken gaven echter niet op en kwamen terug in de wedstrijd met een goal op het einde van de eerste helft, maar vooral nog twee op het einde van de wedstrijd.

"We hebben ze heel erg pijn gedaan. We voelden op het veld dat ze niet wisten waar ze waren. We hebben drie goals gemaakt en dan beginnen ze te pushen en hebben ze ook niets meer te verliezen. We slikken een eerste doelpunt uit een stilstaande fase, een tweede ook en dan de derde waar we naar het einde toe kraken zoals we in de eerste helft deden. Dit mag niet gebeuren", reageerde Arthur Theate bij zijn club.

"Nogmaals dank aan de 100 supporters, dat is een van onze troeven buitenshuis dit seizoen. We zijn ze iets verschuldigd en we moeten ze zondag het grote Rennes laten zien, donderdag opnieuw en ik hoop dat ze trots op ons zijn, want we geven alles op het veld."