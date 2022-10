Antony reageert op commotie omwille van zijn 'belachelijk' trucje: "Ik ga er niet mee stoppen"

Manchester United won gisteren met 3-0 van Sheriff Tiraspol, maar achteraf ging het bij de analisten vooral over het kunstje dat de Braziliaan Antony uit zijn voeten schudde. Totaal overbodig, maar iets dat hij graag doet.

Antony draaide een paar cirkels met de bal aan de voet. Onder andere Paul Scholes, icoon van United, had zware kritiek. "Ik vind het leuk om skills te zien, maar ik denk dat dit noch skills noch entertainment is. Hij gedraagt zich toch gewoon als een clown?"

Antony reageerde nu zelf op alle heisa met een post op Instagram. Trainer Erik ten Hag ging hem er eens over aanspreken, maar daar heeft hij duidelijk geen boodschap aan: "We staan bekend om ons ambacht en ik ga niet stoppen met datgeen me hier gebracht heeft", schrijft de 22-jarige vleugelspits