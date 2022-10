Belgische fans krijgen 'instructies' mee voor WK in Qatar: "Openbaar dronken: zes maanden cel" en "Hou je t-shirt aan!"

Het WK in Qatar wordt er eentje die niet zoals de andere gaat verlopen. Een hoop dronken fans die lallend over straat lopen, zal er alvast niet bij zijn. De ongeveer 600 Belgische fans die afreizen kregen van de KBVB een infosessie van does and don'ts.

Jeremy Lübbert, de veiligheidsofficier die ook in Qatar zal zijn, gaf tekst en uitleg in HLN. De regels zijn er immers streng, maar het is wel één van de veiligste landen qua criminaliteit. “Het is verboden kledingstukken uit te trekken of in ontklede toestand te te blijven. T-shirt uit? Niet doen. In de stadions zal ook geen alcohol te koop zijn. Wel buiten de stadions en in het FIFA-fandorp. In het algemeen is het verboden alcohol te drinken als je nog geen 21 jaar bent. Op openbare plaatsen dronken zijn of alcohol drinken kan leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden", vertelde Lübbert.

Reisverantwoordelijke Carolien Van Hoecke roept de supporters op om zeker geen pintjes mee te brengen in hun bagage. “Het is absoluut verboden alcohol binnen te brengen. Wat de dresscode betreft, worden bezoekers aangeraden bescheiden kleding te dragen. We raden ook aan op alle publieke plaatsen, zoals winkels en musea, de knieën en de schouders te bedekken. Op het strand of in het hotel zijn korte broeken natuurlijk wel toegelaten. Nog iets: het openbaar tonen van affectie is geen deel van de cultuur en we vragen ook iedereen dat te respecteren.”