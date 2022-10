Ook in Manchester is er 'Circus Antony' te bewonderen, Ten Hag reageert: " Als er dan af en toe zo'n truc tussen zit, is dat leuk, zo lang het maar functioneel is"

Manchester United plaatste zich gisteren na een 3-0 tegen Sherif Tiraspol voor de volgende ronde van de Europa League. Achteraf werd er echter meer gesproken over de wissel van de Braziliaan Antony en wat hij op het veld liet zien qua circustrucs.

Trainer Erik ten Hag liet Antony tijdens de rust in de kleedkamer."Het was min of meer gepland. Als we bij rust op voorsprong stonden, wilde ik Cristiano Ronaldo en Marcus Rashford samen zien. Dat was een van de redenen, een andere dynamiek op de rechterflank. Garnacho speelde goed op links", klinkt het.

Ten Hag was ook blij met de goal van Cristiano Ronaldo na alle commotie rond zijn persoon. "Geweldig. Hij creëerde kansen en het team creëerde kansen voor hem. We kennen natuurlijk zijn kwaliteiten in het afwerken. Hij had een goal nodig om over het dode punt heen te komen. Nu heeft hij dat bereikt en gaan er nog meer goals volgen, dat weet ik zeker."

En dan was er nog het ronddraaien met de bal aan de voet van Antony. De analisten haalden die actie onderuit. "Ik heb daar geen problemen mee, zo lang het functioneel is. Maar ook van Antony eis ik meer. Meer loopacties in de diepte, vaker in het strafschopgebied zijn en vooral dribbels met tempo. We eisen meer dominantie in zijn spel. Als er dan af en toe zo’n truc tussen zit, is dat leuk, zo lang het maar functioneel is. Als je de bal niet verliest, is het oké. Maar als het trucen om het trucen is, dan zal ik hem corrigeren."