Leider PSG struikelt bijna over middenmoter Troyes, maar wint toch via goals van Messi, Mbappé en Neymar

PSG heeft voor de derde keer op een rij gewonnen in de Ligue 1.

Het sterrenensemble kwam thuis tegen Troyes echter al na drie minuten op achterstand na een goal van Baldé. Soler maakte in minuut 24 wel gelijk, maar in de tweede helft kwam Troyes via opnieuw Baldé weer op voorsprong.

Lionel Messi vond het toen welletjes en maakte met een geweldig afstandsschot opnieuw gelijk. Een paar minuten later zette hij zijn maatje Neymar op weg naar de 3-2 voorsprong voor PSG.

PSG kreeg ook nog een penalty en nu mocht ook Mbappé zijn goaltje meepikken. Ante Palaversa (ex-Oostende en KV Kortrijk) zorgde nog voor spannende slotminuten door de 4-3 te scoren, maar er werd niet meer gescoord. PSG blijft zo aan de leiding in de Ligue 1 met vijf punten voorsprong op Lens.