🎥 Een mijlpaal in zijn carrière: Marcus Rashford maakt zijn 100e goal voor Manchester United

Marcus Rashford heeft zijn 100e doelpunt voor Manchester United gescoord. Daarmee schonk hij zijn ploeg de zege tegen West Ham.

Het was wachten tot enkele minuten voor rust vooraleer er een doelpunt tussen Manchester United en West Ham viel. Marcus Rashford buffelde een voorzet van Christian Eriksen binnen. Ondanks nog 3 belangrijke reddingen van David De Gea bleef het daarbij. Man U klom dankzij de zege naar plaats 5. Ze staan op 8 punten van leider Arsenal.

Voor Rashford was het de 100e goal voor Man U, terwijl hij nog altijd maar 24 is. Hij is de 22e die erin slaagt om 100 doelpunten voor Manchester United te maken. De laatste die daarin slaagde was Wayne Rooney in 2009.