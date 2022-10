Marc Brys scherp na gelijkspel tegen Gent: "Hier zijn we niet gelukkig mee"

Bij Gent waren ze tevreden met het punt, dat laat al uitschijnen dat de tegenpartij wat minder tevreden zal zijn met een gelijkspel. Wat blijkt, het klopt. Achteraf vooral ontgoocheling bij OH Leuven na het 1-1 gelijkspel thuis tegen de Buffalo's.

"Het was het ideale moment om tegen Gent te spelen", vindt OHL-trainer Marc Brys. "We weten dat ze een enorm overladen programma hebben waarin ze veel moeten reizen. Dat is op zich al vermoeiend en ze zitten dan ook nog eens met ziektes. Daarom wilden we absoluut snedig starten", klinkt het bij Brys.

Want na dertig seconden stond het bijna 1-0 maar Gonzalez miste de kopbal. Dat zou hij zich nog beklagen want Gent scoorde wel in de eerste helft. "Dat heeft ons met de voeten terug op de grond geplaatst. Het was niet echt verdiend op basis van de eerste helft die we aan het spelen waren maar we vatten de tweede helft aan met veel agressiviteit in de duels en voetbal rond de 16 van Gent."

"Efficiëntie nekt ons"

"Daaruit vloeiden ook enkele kansen waardoor we niet tevreden kunnen zijn om met een punt achter te blijven. We hebben gestreden voor meer en dat zat er ook in. De laatste weken nekt een gebrek aan efficiëntie ons", besluit hij met te refereren naar de voorbije wedstrijden tegen Eupen en STVV.