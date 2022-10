Hartlepool-manager gaat voor dé hattrick: "Ik had vandaag drie eisen: een overwinning voor ons, voor City én mijn vrouw in een sexy bui"

Keith Curle is hét onderwerp aan menig Engels cafétoog. De manager van Hartlepool United gaf na de overwinning tegen Grimsby Town in de Engelse League Two een hilarisch interview.

Hartlepool United won met 2-1 tegen Grimsby Town. Door die overwinning zijn de Monkey Hangers hekkensluiter af in de Engelse vierde klasse. Al is het vooral het interview van Keith Curle dat de wereld aan het rondgaan is.

“Ik had vanochtend drie eisen voor de dag”, aldus de voormalige speler van Manchester City. “Een overwinning voor ons, een overwinning voor City en mijn vrouw in een sexy bui. Twee van die drie zijn al binnen. Ik heb nog een autorit van twee uur naar huis voor de boeg. Ik hoop dus op een hattrick.”