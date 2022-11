Eerste woorden van Thalhammer als KVO-coach: "Yves is een gentlemen maar zo gaat het in de voetbalwereld"

Out: Yves Vanderhaeghe, In: Dominik Thalhammer. Het doet bij ons toch een belletje rinkelen en bij Yves Vanderhaeghe ongetwijfeld ook. Nadat hij eerst bij Cercle Brugge plaats moest ruimen voor de Oostenrijker, moet hij dat nu ook doen bij KV Oostende.

Thalhammer werd vandaag officieel voorgesteld als nieuwe trainer van KV Oostende en hoopt dat de fans zich meteen achter zijn filosofie zullen scharen. "Iedereen weet dat ik voor pressingvoetbal sta, druk zetten op de tegenstander en ze opjagen. Daar zullen we de komende dagen heel hard aan werken", klinkt het in een eerste reactie na zijn aanstelling.

"Ik zie veel potentieel en het draait om enkele kleine details en het geloof bij de spelers zelf, niet om grote dingen. We willen voor een duidelijke voetbalfilosofie zorgen bij de spelers en ik hoop dat de supporters inzien dat we hard aan het werken zijn."

Want die supporters staan misschien nog wel achter Yves Vanderhaeghe. "En ik begrijp hen wel. Ik heb heel veel sympathie voor Yves. Hij is een echte gentleman en een grote persoonlijkheid in het voetbal maar zo gaat het eraan toe in de wereld als het bestuur knopen wil doorhakken. Ik wens hem het allerbeste toe en zal hem blijven volgen in het voetbal. Nu zullen we hard werken om uit te blinken in dat pressingvoetbal en daarin de beste te worden in België", besluit Thalhammer.