Filip Joos na 'belachelijkste penalty van het weekend': "Laforge schorsen tot 31 maart en op 1 april met vis op zijn rug"

Een van dé meest opvallende beelden van het afgelopen weekend was te vinden in Seraing tegen Union, met een vreemde strafschop.

Jean Thierry Lazare Amani kreeg bij een contact een gele kaart voor een schwalbe, maar op aangeven van VAR Laforge moest de bal alsnog op de stip worden gelegd.

Aprilvis

En daar hadden de analisten toch wel wat over te zeggen. "De belachelijkste penalty van het weekend. Er zit dan iemand in Tubize die tegen die ref die de juiste beslissing nam dat hij moest veranderen", aldus Filip Joos in Extra Time.

"De ref had niet het lef om bij zijn beslissing te blijven en volgde de heer Laforge. Ze zouden hem beter tot 31 maart schorsen. 1 april is een zaterdag en dan kan Laforge terugkomen met een vis op zijn rug. Niemand vindt dit penalty. Dit is absoluut niets."