Kopzorgen voor Martinez? Eden Hazard niet in selectie Real Madrid door blessure

Wordt the last dance van de Gouden Generatie er eentje in mineur?

In minder dan drie weken tijd wordt het WK voetbal in Qatar op gang getrapt. Elke speler staat dus op scherp om met een goed vormpeil te schitteren op het grote toneel.

Bij de Rode Duivels gaat dat de voorbije dagen gepaard met zorgen. Romelu Lukaku leek eerst fit te zijn na een lange blessure, net op tijd. Maar afgelopen weekend voelde de spits opnieuw last. Menig analist en kinesist heeft zich al utigelaten over de blessure maar het zal vooral nog even afwachten zijn.

Vanuit Spanje komt nu ook het nieuws dat een andere sterkhouder van het WK 2018 bij de Rode Duivels geblesseerd is. Eden Hazard zou op training spierpijn hebben gehad in het bovenbeen waardoor hij uit de selectie gevallen is bij Real Madrid voor het Champions League-duel tegen Celtic van morgen.

Dat zullen dan vooral kopzorgen zijn voor bondscoach Martinez want hoewel Hazard volgens velen niet meer in de basiself van de Rode Duivels hoort, liet de bondscoach vorige week nog weten dat hij Eden Hazarrd wellicht wel zou laten starten. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Hazard is.