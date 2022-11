Groot Nederlands talent lijkt verloren nu Ajax hem ook doorstuurt: "We zien hem misschien nog terug in Serie B"

Het is einde verhaal voor Mohamed Ihattaren bij Ajax. De Amsterdammers besloten de optie in het huurcontract van de talentvolle winger niet te lichten en dus moet hij in januari terug naar Juventus. Ihattaren kwam vooral in het nieuws met extrasportieve zaken en connecties met het misdaadmilieu.

Ronald Waterreus, ex-doelman van PSV en AZ, liet er zich over uit maandagavond bij Rondo. “Hij is bij PSV, Sampdoria en Ajax niet geslaagd. Het is triest en ik hoop nog altijd dat het goedkomt, maar dat is hopen tegen beter weten in. Het is elke keer hetzelfde probleem. Ik vrees dat het einde oefening is. Misschien zien we hem nog een keer een paar weken bij een Serie B-club", klonk het hard. De 20-jarige speelde door omstandigheden maar vier minuten voor Ajax. Bij PSV brak hij door, maar ook daar waren er problemen. “Ik weet dat bij PSV iedereen ook zijn uiterste best heeft gedaan om er iets van te maken. Het lijkt gewoon niet te helpen. Hij spreekt dan wel mooie woorden over Vanenburg, maar het lijken dan uiteindelijk allemaal holle frasen.”