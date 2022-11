Arts ziet dat blessure Lukaku héél delicaat is: "Kans om te hervallen is tijdens match negen keer hoger dan op training"

Heel voetbalminnend België doet een kaarsje branden voor Romelu Lukaku. De spits is een cruciaal puzzelstuk voor het WK en moet nu in twee-drie weken zijn hamstringblessure laten genezen. Niet evident, denkt ook arts Tom Teulingkx.

“Hamstrings zijn voetballers hun achilleshiel”, zegt sportarts Tom Teulingkx, tevens voorzitter de vereniging van sport- en keuringsartsen (SKA), in HLN. “Ongeveer vijftien procent van alle voetbalblessures zijn hamstringblessures. In een professioneel voetbalteam komen er per seizoen gemiddeld tien hamstringblessures voor.”

Eens je een hamstringblessure had is de kans groot dat je hervalt. “Het aantal recidieven ligt bijzonder hoog, tot wel 70 procent. Heb je die voorgeschiedenis en ben je al wat op leeftijd, dan kan het littekenweefsel opspelen. Een spier is een beetje als een biefstuk: het weefsel is heel zacht en geneest goed, maar met littekenweefsel wordt dat veel harder en minder flexibel, waardoor je makkelijk een scheurtje kan oplopen."

Lukaku zal goed moeten revalideren, want met zijn speelstijl - explosief en krachtig - is de kans op herval nog groter. “Weet ook dat het risico om tijdens matchen, die intensiever zijn, opnieuw geblesseerd te raken negen keer hoger ligt dan op training. Dat is een enorm verschil. Het wordt zaak om te kijken hoe zwaar de blessure precies is en waar het zich precies bevindt."