Geen grote uitspraken bij topkinesist Lieven Maesschalck over Lukaku en andere geblesseerden: "Dat is niet nieuw"

Veel ogen zullen de komende weken weer gericht zijn op topkinesist Lieven Maesschalck om Lukaku en de andere geblesseerden toch fit aan de start van het WK te krijgen.

Bij VTM Nieuws peilden ze bij Maesschalck al even naar wat dat met zich meebrengt. "De meesten zijn nog bezig met hun competitie en met de Champions League. De druk zal komen op het moment dat de voorbereiding start. We hebben een aantal geblesseerden, maar dat is typisch aan het verhaal. We zijn dat gewoon, dat is niet nieuw. Uiteindelijk kunnen de spelers daar wel mee omgaan."

De medische staf van de Rode Duivels beschikt alvast over alle nodige gegevens. "Alles wordt opgevolgd het hele jaar door. We staan voor een belangrijk moment. Uiteindelijk is het aan ons om te beslissen wat we gaan doen. Dat is onze job, daar worden we voor betaald."

Fysieke data

Gaan alle spelers bij wie nu nog twijfel heerst klaargestoomd kunnen worden? "Dat gaan we proberen alleszins. Vandaag doe ik daar geen uitspraken over, maar we gaan zien hoe het dag na dag loopt en dan evalueren. Wij hebben communicatie met de spelers en met de clubs. We hebben van iedereen fysieke data, we weten hoe ze zich voelen."

Vooral de opspelende hamstring van Romelu Lukaku is wat velen bezighoudt. "We gaan het bekijken, ik doe ga geen uitspraken doen. Hamstringblessures zijn de meest voorkomende blessures bij voetballers." De spits meldt zich alvast wel om te revalideren? "Dat gaan we zien", lacht Maesschalck het voorlopig wat weg.