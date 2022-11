Manuel Neuer komt met straffe onthulling: topdoelman moest vanwege huidkanker al drie keer onder het mes

Een onthulling van Manuel Neuer heeft de aandacht gewekt. De topdoelman heeft vanwege huidkanker al drie keer een operatie ondergaan.

Samen met zijn landgenote Angelique Kerber is Neuer het gezicht van een lijn verzorgingsmiddelen. Hij, de doelman die met Bayern twee keer de Champions League won en met Duitsland wereldkampioen werd. Zij, de tennisster met drie grandslamtitels op haar palmares.

De lancering van die lijn verzorgingsmiddelen bracht opvallend zorgde voor opvallende commentaren van Neuer. "We hebben allebei een zeer persoonlijke geschiedenis als het gaat om huidziekten. In het geval van Angelique gaat het om zongerelateerde hyperpigmentatie en in mijn geval gaat het om huidkanker in mijn gezicht. Ik moest hier al drie keer voor worden geopereerd."

Endlich ist es soweit – wir sind online mit https://t.co/VLk5INaoq4 ✨🤍 🥰

In dem Projekt steckt viel Herzblut von @Manuel_Neuer und mir - auch weil wir in der Vergangenheit immer wieder nach den richtigen Produkten zum Schutz & Pflege unserer Haut gesucht haben.#newkeecare #ad pic.twitter.com/Lz5C9ClUUQ — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) November 2, 2022

Dat alles lijkt er echter niet op te wijzen dat Neuer het WK voetbal in Qatar zou moeten missen. Onlangs stond de Duitser nog aan de kant met een schouderblessure, maar ook hiervan lijkt hij tijdig hersteld met het oog op het WK.