Wordt het een héél kort verblijf in Milaan? 'Niet alleen Newcastle, maar ook deze Engelse traditieclub ziet een buitenkansje in situatie van De Ketelaere'

Charles De Ketelaere heeft de verwachtingen bij AC Milan nog niet kunnen inlossen. Bovendien zwelt de kritiek op de Rode Duivel stilaan aan. En daar willen twee Engelse clubs van profiteren.

We schreven eerder al dat Newcastle United in januari een bod van dertig miljoen euro wil uitbrengen op Charles De Ketelaere. AC Milan betaalde dan wel 32 miljoen euro aan Club Brugge, maar The Magpies hopen dat de Italianen vooral schadebeperkend willen denken.

Maar de Engelse media weten dat ook Leeds United nog steeds interesse heeft in De Ketelaere. En vooral The Peacocks wordt het héél interessant. Leeds zag afgelopen zomer namelijk een bod van veertig miljoen euro afgewezen worden. De voorkeur van de speler zelf lag immers in San Siro.

Wat denkt AC Milan?

Dé vraag is of AC Milan wil meewerken aan een (héél vroeg) vertrek van De Ketelaere. De voorbije weken genoot het jeugdproduct van blauw-zwart steun, maar stilaan is er meer en meer kritiek te horen. En het is nu eenmaal een feit dat krediet bij een Italiaanse topclub héél snel op kan zijn.