'Nieuwkomer van Barcelona keert al na enkele maanden terug naar Serie A'

Franck Kessié vertrekt mogelijk alweer bij FC Barcelona. De Ivoriaan heeft geen basisplaats onder Xavi Hernandez. Enkele Italiaanse topclubs ruiken hun kans.

FC Barcelona pikte de transfervrije Franck Kessié in het tussenseizoen op bij AC Milan. De zestigvoudig Ivoriaans international was vorig seizoen één van de gangmakers in de strijd om landstitel bij I Rossoneri.

Maar in Camp Nou komt Kessié over het algemeen niet verder dan de bank. Volgens Italiaanse media hebben Internazionale FC, SSC Napoli én Juventus FC interesse. Opvallend: in het lijstje geen spoor van AC Milan na de moeilijke contractonderhandelingen vorig seizoen.

Italiaanse interesse

Ook Barcelona wil overigens meewerken aan een transfer. Op die manier ziet Barça namelijk een hoog loon van de boekhouding verdwijnen. De Catalaanse grootmacht moet immers spelers verkopen om andere spelers in te schrijven.