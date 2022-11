Kevin De Bruyne en Leandro Trossard genomineerd voor mooie prijs na sterke prestaties

De Bruyne en Trossard kunnen hun sterke oktobermaand beloond zien met een mooie prijs.

Kevin De Bruyne en Leandro Trossard zijn op dit moment de Belgen in vorm. En dat lieten ze blijken in oktober. Met maar liefst zes matchen in de Premier League konden ze dat ook tonen.

Kevin De Bruyne gaf drie assists en scoorde twee goals in oktober, Leandro Trossard blonk uit met vijf goals, waarvan een hattrick in en tegen Liverpool.

De Belgen krijgen onder andere stevige concurrentie van Erling Haaland, die zes goals maakte en twee assists gaf. Daarnaast zijn ook drie spelers van Newcastle United genomineerd met Almiron, Guimaraes en Trippier. Xhaka is de enige speler van leider Arsenal, Kepa mag weer spelen bij Chelsea en is er ook bij.