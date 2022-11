Thibaut Courtois pakte penalty in de Champions League: "Groei naar beste versie van mezelf"

Thibaut Courtois speelt opnieuw na zijn blessure.

Nadat Courtois een maand afwezig was door een blessure, speelde hij alweer vier matchen voor Real Madrid.

Tegen Celtic speelde Courtois weer goed en stopte in de eerste helft ook penalty. Vijf minuten voor tijd scoorde Celtic toch nog tegen en zo kon Courtois geen clean sheet houden.

"In het algemeen was het een goede match van ons. We scoorden vijf doelpunten, creëerden veel kansen én stonden defensief goed. Ik merk wel dat ik beetje bij beetje naar de beste versie van mezelf groei", zei Courtois achteraf.