FIFA zendt een brief naar de WK-deelnemers en doet hen een oproep

De FIFA heeft een brief naar alle WK-deelnemers verzonden. Daarin doen ze een oproep voor het voetbal.

“Laten we ons nu alsjeblieft focussen op het voetbal. We weten dat de voetbalwereld niet in een vacuüm leeft en we zijn ons ervan bewust dat er veel uitdagingen en problemen van politieke aard in de wereld zijn. Maar laat alsjeblieft niet gebeuren dat het voetbal wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. Bij de FIFA proberen we alle meningen en overtuigingen te respecteren, zonder de rest van de wereld morele lessen op te leggen.”

Dat stond er te lezen in een brief van de FIFA die Sky Sports in handen kreeg. Ze lijkt bestemd voor alle deelnemers van het WK in Qatar. De FIFA wil niet dat ze zich in Qatar over politieke en maatschappelijke zaken uitlaten. De laatste weken en maanden deden enkele landen dat wel.

Zo was er al een videoboodschap van Australië en een actie van Denemarken waarbij ze hun familieleden thuislaten. Ook zijn er 10 landen, waarvan 8 WK-landen, die met een speciale kapiteinsband zullen spelen. België hoort bij die landen. Al gaf de FIFA nog geen toestemming om die band te dragen.

“Eén van de grote krachten van onze wereld is haar diversiteit. En als inclusie iets betekent, dan is het wel respect voor die diversiteit. Geen mens, geen cultuur en geen land is ‘beter’ dan een andere. Dit principe is de basis van wederzijds respect en non-discriminatie en ook een van de kernwaarden van het voetbal. Laten we dat allemaal in gedachten houden en het voetbal centraal stellen", sloot de FIFA af.