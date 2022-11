Nieuwkoop toonbeeld van Union-DNA maar kan deze keer meubelen niet redden, beste man speelde bij ander Union

Voorop gaan in de strijd, de hele match het volle pond geven: Bart Nieuwkoop heeft het Union-DNA. De meubelen werden in het verleden al vaker gered door de Nederlander. Donderdag lukte dat tegen Union Berlin niet.

Let wel: echte uitblinkers waren er langs de kant van Union SG niet te vinden. Meteen één van de redenen waarom ze met een nederlaag achterbleven. Aan inzet echter geen gebrek. Als er iets is wat eigen is aan dit Union, dan is het wel het gegeven dat de ploeg negentig minuten lang alles geeft, ongeacht de score. Dat heeft al tot enkele comebacks geleid.

Geen gelijkmaker zoals tegen Club

Bart Nieuwkoop is één van de spelers die daar dan vaak ook zijn aandeel in had. In de vorige Europese thuismatch gaf hij de assist voor de 1-1 van Boniface. Union zou nadien 1-3 achter komen, maar er tegen Braga nog 3-3 van maken. En iedereen herinnert zich nog wel de knappe kopgalgoal van Nieuwkoop tegen Club Brugge, waardoor de Unionisten met tien man nog een 2-2 uit de brand sleepten.

Als iemand tegen Berlin nog een impact had en kon hebben, was het Nieuwkoop. Na de pauze dook de rechterflankverdediger goed op aan de tweede paal bij een voorzet van Vanzeir en die werd meteen op de slof genomen. Mooi technisch uitgevoerde volley, de keeper moest aan de bak. In het slot dacht Behrens nog naar 0-2 te counteren, maar dat was zonder Nieuwkoop gerekend, die er voor zorgde dat de bezoeker zich vastliep.

© photonews

Nieuwkoop deed offensief én defensief wat hij kon, maar deze keer was het niet voldoende voor een resultaat. De beste man op het veld liep bij dat andere Union en heette Sheraldo Becker. De aanvaller uit Suriname leverde de assist af voor de 0-1 en bleef in het vervolg van de partij erg bedrijvig met kwieke acties. USG hoeft zich daar niet om te schamen: Becker heeft in de Bundesliga ook al 6 goals en 4 assists beet.