Amadou Onana is onder de indruk: "We weten allemaal dat hij beter is dan veel Everton-spelers"

Amadou Onana is nog maar enkele maanden speler van Everton. Trainer Frank Lampard heeft op die tijd al enorm veel indruk op hem gemaakt.

Frank Lampard is altijd een van de voorbeelden van Amadou Onana geweest. Al voor Onana van Lille naar Everton ging. "Hij is heel bescheiden", vertelde Onana aan The Guardian. Hij had ook kunnen opscheppen over zijn spelerscarrière, maar dat doet hij niet. Hij is een normale en respectvolle man."

Onana kan zich nog altijd de speler Lampard herinneren, die in de Premier League met 177 doelpunten nog altijd de best scorende middenvelder aller tijden is: "Ik bekeek al zijn doelpunten, zelfs voor ik naar Everton ging. En hij is nog steeds erg goed. Hij is geen opschepper en laat dat ook niet echt zien, maar we weten allemaal dat hij beter is dan de meeste spelers van ons."