Arsenal swingt, maar spits staat droog

Arsenal staat aan de kop van de Premier League en speelt vrank en vrij voetbal, maar een scorende spits heeft het toch niet. Jesus speelt op een hoog niveau en heeft in het begin van het seizoen enkele belangrijke goals gemaakt, maar staat nu dus al even droog.

Kan Arsenal aan de top blijven zonder scorende spits? Als het moeilijker gaat en de wingers zoals Saka en Martinelli minder vlot scoren zal de Braziliaanse spits toch moeten opstaan.

Gabriel Jesus hasn't scored in eight games 😳



Should Arsenal be worried? 🤨



✍️ @charles_watts