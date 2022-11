Transferkoorts: 'Anderlecht gaat concurrentie aan met Belgische topclub voor aanvaller'

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe aanvaller en is daarbij ook uitgekomen in Noorwegen. Al zijn er kapers op de kust.

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe aanvaller. Daarbij is het ook onder meer uitgekomen bij Casper Tengstedt. Concurrentie De 22-jariger aanvaller van Rosenborg zou volgens Adresseavisen nadrukkelijk in de belangstelling staan van paars-wit. Toch zijn er nog kapers op de kust. Vanuit Italië, vanuit Duitsland en ook vanuit België. Er zou nog een Belgische topclub azen op Tengstedt.