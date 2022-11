Analist zou Eden Hazard niet selecteren voor het WK: "Het is hopen op iets dat niet gaat komen"

Eden Hazard: moet hij starten op het WK? En zoniet, is hem selecteren dan wel de moeite waard? Er blijven nog altijd veel vragen rond de aanvoerder van de Rode Duivels.

In Extra Time maakten de verschillende gasten een lijstje met hun eigen WK-selectie. Youri Mulder nam als enige de stelling in om Hazard niet te selecteren. "Ik zou Eden Hazard niet meenemen. Je hebt haast geen voorbereiding op het toernooi. Je moet jongens meenemen die in vorm zijn, die je meteen kunt gebruiken", redeneert de Nederlander.

Gezien zijn status en verdiensten uit het verleden zou Hazard thuislaten wel een heel straf besluit zijn. "Hazard is een grote naam. Ik snap het wel ergens, maar het is hopen op iets wat niet gaat komen. Neem dan een beslissing. Het is voor die jongen misschien ook wel beter."

Gevoelig onderwerp

Mulder kijkt er naar als buitenstaander en dat is misschien wel anders dan veel Belgen voor wie het misschien moeilijk is een nationale ploeg zonder Hazard in te beelden. "Het is een onderwerp dat gevoelig ligt, merk ik wel."