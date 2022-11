Veldman probeert Fabio Silva te corrigeren: "Hij is gefrustreerd, maar hij moet ook voor de goal zijn en niet op de flank"

De uitbarsting van Fabio Silva zondag na zijn wissel tegen Antwerp deed veel mensen schrikken. De Portugees trapte zijn frustratie aan de zijlijn van zich af, want op het veld kreeg hij geen enkele echte kans.

En dat vreet aan de 20-jarige spits, weet ook zijn trainer. Robin Veldman sprak hem erover aan. "Ik heb maandag met hem gesproken en hij verzekerde me dat zijn reactie zeker niet naar de coaching staf of mij persoonlijk gericht was", aldus Veldman. "Hij was ontgoocheld over zijn eigen prestatie. Hij heeft heel de wedstrijd niet op doel geschoten en dat frustreerde hem. Maar ik heb wel aangegeven dat het niet de juiste reactie was en dat we dat niet van hem verwachten. Daarmee is het verhaal ook afgesloten."

De frustraties van Silva, die heel graag zelf scoort, zijn al een paar weken zichtbaar. Maar soms neemt hij gewoon ook te veel hooi op zijn vork en duikt overal op, behalve diep in de spits. "Het is een jonge spits die heel graag doelpunten wil maken. Vanuit zijn Portugese achtergrond wil hij dicht bij de bal zijn. Maar we hebben hem laten zien met videobeelden dat we ook andere jongens hebben die de bal bij hem kunnen krijgen. Hij moet inderdaad meer in positie blijven. Als we vooruit spelen moet hij in een scoringspositie staan en niet op de flank. We werken er hard aan, maar hij is nog zoekende naar zijn juiste positionering op het veld."

En dat moet opgelost worden. Defensief staat het al een pak steviger bij Anderlecht, maar offensief is er nog een pak werk aan de winkel. "De aanval begint ook bij de keeper. Ik vind dat we tot over de middenlijn al goed spel hebben gebracht, maar we moeten naar de volgende fase waarin we meer moeten creëren. We moeten meer diepte in ons spel steken en moeten véél meer gevaar creëren."