Degryse kiest zijn verdediging: "Boyata en Denayer laat ik thuis, Faes is de toekomst"

Deze middag rond 12u15 weten we welke 26 Duivels Roberto Martinez meeneemt naar het WK in Qatar. In HLN maakte Marc Degryse zijn keuze bekend. En die zal waarschijnlijk wel wat verschillen van die van de bondscoach.

Zeker voor de verdediging, waar hij meer voor jong talent dan voor de gekende namen kiest. "Debast heeft me, ondanks zijn foutjes tegen Wales en Nederland, toch weten te overtuigen. Hij moet fysiek nog wat sterker worden, maar Debast verdient een kans. Centraal hou ik Faes achter de hand. En links Theate", klinkt het.

Dus geen Boyata en Denayer. "Wat Boyata in Rusland heeft bewezen, ligt al ver achter ons. Ik kijk naar het niveau dat hij nú haalt. Zijn eerste helft in die 1-4 tegen Nederland, zijn moeilijke zomer waarin hij weg moest van Hertha, zijn blessureleed, maar evenzeer zijn laatste weken bij Club waarin hij te onzeker acteerde: dat alles is in mijn overweging fataal geworden voor Boyata."

"Op basis van z’n laatste maanden laat ik hem vallen. Trouwens, Boyata is voor mij altijd limiet-limiet geweest. Denayer ook. Martínez zal vinden dat hij steeds zijn rol heeft gespeeld, maar Denayer voetbalt intussen in... Dubai. Ik geef de voorkeur aan iemand uit de Premier League. Faes is de toekomst.”