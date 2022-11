Ex-Gentspeler Jonathan David is op zijn hoede voor Eden Hazard: "We mogen hem niet onderschatten"

Canada is in de WK-groepsfase een tegenstander van de Rode Duivels. Jonathan David maakte enkele jaren geleden nog het mooie weer voor AA Gent.

Eleven Sports had een gesprek met Jonathan David. De ex-speler van AA Gent speelt nu voor Lille, waar de carrière van Eden Hazard begon.

Hazard speelt op dit moment niet veel voor Real Madrid, maar zit wel in de selectie van de Rode Duivels voor het WK. "Hij speelt misschien niet veel, maar het is toch oppassen met hem", vertelde David. "We kennen zijn kwaliteiten en moeten hem serieus nemen."

"Ook mogen we hem niet onderschatten omdat hij minder vaak speelt. Dat mogen we niet doen, want anders gaat hij ons pijn doen", is David op zijn hoede.