Kylian Mbappé dacht aan stoppen bij Les Bleus na gemiste penalty op EK: "Speel niet voor mensen die denken dat ik een aap ben"

Kylian Mbappé miste een penalty met Frankrijk in de achtste finales op het EK en dat zorgde mee voor de uitschakeling.

In de achtste finales van Euro 2020 miste Mbappé de vijfde strafschop voor Frankrijk tegen Zwitserland. Dat haalde wel een perfect rapport en wereldkampioen Frankrijk werd zo verrassend uitgeschakeld.

Mbappé kreeg nadien heel wat negatieve, en soms rascistische, reacties. De Franse spits had een gesprek met Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, maar hij vond zich te weinig begrepen en wou zich dan ook stoppen bij Les Bleus.

"Ik zei: ik ga niet spelen voor mensen die denken dat ik een aap ben. Ik ga niet spelen. Maar daarna nam ik de tijd om met alle mensen te praten die om me heen staan. Uiteindelijk dacht ik dat het niet de goede boodschap was om op te geven. Want ik ben een voorbeeld voor iedereen", zegt hij bij Sports Illustrated.

Op het WK in Qatar is Mbappé er dus gewoon weer bij. "Het is een boodschap aan de jonge generatie om te zeggen: 'Wij zijn sterker dan dat'."