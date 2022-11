Luis Enrique laat Sergio Ramos thuis voor het WK in Qatar

Luis Enrique heeft de Spaanse WK-selectie bekendgemaakt. Daarbij is er een opvallende afwezige.

De voorbije 4 WK's zat Sergio Ramos telkens in de Spaanse selectie, maar voor het WK in Qatar is hij er niet bij. Op zich is dat ook geen grote verrassing, want het is al van maart 2021 geleden dat hij nog was opgeroepen voor Spanje.

De selectie van Spanje bestaat uit keepers Simon, Sanchez en Raya, verdedigers Carvajal, Azpilicueta, Garcia, Guillamón, Torres, Laporte, Alba en Gayà, middenvelders Busquets, Rodri, Gavi, Soler, M. Llorente, Pedri en Koke en aanvallers Torres, Williams, Pino, Morata, Asensio, Sarabia, Olmo en Fati.

Dus ook geen Jutgla in de selectie. De jongste weken had hij daar wellicht op gehoopt, maar Luis Enrique koos voor andere namen.