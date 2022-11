K-popartiest krijgt primeur tijdens het WK in Qatar

Jungkook maakte het nieuws zelf bekend. Hij is lid van BTS en heet eigenlijk Jeon Jeong-guk. Hij zal de 1e Koreaan ooit worden die tijdens de openingswedstrijd van een WK mag optreden.

In Qatar zal hij naast een mooi rijtje artiesten mogen staan. Ook Shakira, Dua Lipa, J Balvin, Black Eyed Peas Diplo, Kizz Daniel, Calvin Harris, Nora Fatehi, en Trinidad Cardona zullen hun opwachting maken tijdens de openingsceremonie in het Al Bayt Stadium.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp