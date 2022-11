Lionel Messi wil zijn laatste leemte op zijn palmares opvullen: "Als je de 1e match kan winnen, kan alles"

Lionel Messi heeft in zijn carrière al alles gewonnen wat er te winnen valt. Enkel het WK kon hij nog niet winnen. Daar wil hij in Qatar verandering in brengen.

In Qatar zal Lionel Messi zijn 5e WK spelen. Hij hoopt om daar Argentinië nog eens de wereldtitel te bezorgen en om de enige leemte die zijn palmares nog heeft, op te vullen. Zijn beste resultaat was de finale op het WK van 2014 in Brazilië.

"Van het WK in Brazilië heb ik geleerd dat een sterke en verenigde groep het allerbelangrijkste is", aldus Messi bij het Argentijnse Diario Olé. "Dat leidt je naar topresultaten. Voor dit WK voel ik veel overeenkomsten tussen deze groep en die in 2014. Ondertussen hebben we ook geleerd hoe we het WK moeten beginnen. Als je de 1e match wint, zegt dat veel over de rest van het WK. Dan kan alles."

Ook is Messi op zijn hoede: "We hebben hoge verwachtingen, maar moeten ook realistisch zijn. Momenteel spelen we zeer goed voetbal, maar het is nog altijd een WK. Alle details moeten kloppen en elke fout kan fataal zijn. We zullen vechten als leeuwen, maar we moeten beseffen dat we niet vanaf het begin kampioen zullen zijn zoals vele Argentijnen denken."