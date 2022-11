Voor Arsenal komt WK-break zeer ongelegen: "Al het zo goed draait, wil je blijven spelen"

Arsenal is op dreef in de Premier League. Het telt momenteel vijf punten meer in de rangschikking dan Manchester City.

Trainer Mikel Arteta hoopt dat het WK in Qatar zijn mooie reeks van 12 overwinningen in 14 wedstrijden geen halt zal toeroepen. Op 26 december wordt er in Engeland opnieuw gevoetbald.

“Ik wens mijn spelers die naar Qatar gaan het beste. Ik hoop dat ze zich verzorgen en ik hoop ook dat ze ervan genieten, want er is niks mooiers dan voor je land te mogen voetballen”, klonk het na de overwinning tegen Wolverhampton.

Al kijkt hij ook naar wat de WK-break met zijn ploeg zal doen. “Ik hoop dat het WK onze positieve flow niet zal doorbreken. Als het zo goed draait, wil je graag blijven spelen, maar dat is nu helaas onmogelijk. Wanneer iedereen terug is van het WK zullen we de balans opmaken en dan zien we wel.”