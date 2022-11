Kop is er met twee competitiegoals helemaal af voor Gentse groeibriljant: "Moeten hem regelmatig met voetjes op grond houden, maar ..."

AA Gent blijft maar winnen en ook op bezoek bij KV Kortrijk kon het rekenen op een van zijn groeibriljanten om de drie punten binnen te halen.

Ibrahim Salah begon het seizoen bij de beloften van Gent en scoorde er drie keer in twee wedstrijden tegen Wezet en Tienen. Daarna werd hij naar de A-kern overgeheveld. Het bleef vaak bij korte invalbeurten, tot enkele weken geleden. En ondertussen blijft Ibrahim Salah de goede prestaties aan elkaar rijgen.

Op bezoek bij KV Kortrijk volgde een nieuwe stap in zijn ontwikkeling, inclusief twee knappe doelpunten. Verder grossiert hij in dribbels en snedige acties.

Juiste baan

"Tissoudali krijgt hem wel in de juiste baan. Hij denkt soms anders - ook anders dan de coach. Maar dat moet kunnen. Tarik is zijn vertrouwenspersoon binnen de kern, al is het een jongen die ook meteen bij de grote mannen gaat zitten in de kleedkamer. Dat is de stijl van de speler", was Hein Vanhaezebrouck eerder al duidelijk.

"We moeten hem regelmatig met de voetjes op de grond zetten, maar dat is normaal bij zo'n speler van die leeftijd. Hij past zich goed aan in de groep."