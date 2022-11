Ronaldo vroeg zelf voor omstreden interview en krijgt boete van 1 miljoen pond van Man United

In een interview met The Sun heeft Cristiano Ronaldo geen spaander heel gelaten van Manchester United en manager Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo sprak van verraad en een gebrek aan respect dat de club voor hem heeft. Volgens Metro krijgt Ronaldo voor de uitspraken een boete van 1 miljoen pond, of 1,14 miljoen euro. Ongeveer een half maandloon van de Portugees.

Die boete kreeg hij in oktober ook al, omdat hij toen niet wou invallen tegen Tottenham. Van het omstreden interview, dat anderhalf uur duurt, zijn zondag enkele passages getoond. Woensdag wordt het volledige interview uitgezonden.

Piers Morgan die het interview afnam laat ondertussen weten dat het niet zijn idee of dat van de krant was. “Ik heb het hem niet gevraagd, hij benaderde mij. Hij speelt al een tijdje met het idee. Door het WK is er nu een maand om zijn woorden te laten inzinken”, zei Morgan.