🎥 Onsportief of geniaal? Speler steekt zich weg in doel en maakt dan deze goal

Stevenage haalde het in de Engelse vierde klasse (League Two) met het kleinste verschil van Hartlepool United.

Met dank aan Danny Rose - niet te verwarren met zijn bekendere naamgenoot. Hij scoorde tien minuten voor tijd het enige doelpunt.

"He didn't see him!" šŸ«£



On repeat forever. šŸ˜ pic.twitter.com/Gl2LDoS9wU