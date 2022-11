WK 2022: Deze legendes beginnen aan hun laatste Wereldkampioenschap

Het is aftellen geblazen voor de start van het WK. De Rode Duivels zijn vandaag vertrokken richting Qatar. Het zal een opvallend toernooi worden, want er zijn heel wat legendes die (vermoedelijk) aan hun laatste WK zullen beginnen.

Lionel Messi - Argentinië

Tijdens het volgende WK zou Lionel Messi 39 jaar oud worden, dus is de kans nagenoeg onbestaande dat hij er dan nog zal bij zijn. De Argentijnse sterspeler begint in Qatar aan zijn vijfde WK. In totaal speelde hij al 19 wedstrijden op het wereldkampioenschap waarin hij negen keer tot scoren wist te komen en ook vijf assists gaf.

Waarom we nog een laatste keer met z'n allen van Lionel Messi moeten genieten, hoef ik jullie hopelijk niet uit te leggen. Toch een korte recap: de Argentijn won 7 keer de Ballon d'Or, scoorde maar liefst 695 keer voor Barcelona and Paris St-Germain, won de Copa América met Argentinië en haalde in 2018 de finale van het WK. Het spreekt voor zich dat La Pulga nog één keer alles zal willen geven om in december de beker in de lucht te kunnen steken.

Cristiano Ronaldo - Portugal

Cristiano Ronaldo zal binnen een week ook aan zijn vijfde WK beginnen met de Portugese nationale ploeg. In 2006 behaalde hij een knappe vierde plaats met de nationale ploeg, nadien geraakte Portugal nooit meer voorbij de achtste finales. Het is niet officieel het laatste WK voor CR7, maar aangezien hij 41 zou zijn in 2026 is de kans miniem dat hij ook daar nog in actie zal komen.

Dat Ronaldo prijzen kan pakken met Portugal liet hij al zien op het EK in 2016. De vijfvoudige winnaar van de Ballon d'Or zal op zijn 37ste nog eens willen laten zien wat hij allemaal kan. In tegenstelling tot Messi is CR7 niet aan een goed seizoen bezig. In de Premier League speelde hij nog niet erg veel onder trainer Erik ten Hag en kon hij ook nog maar één keertje scoren. In de Europa League scoorde hij twee keer en gaf hij ook evenveel assists. Neemt hij deze vorm mee naar Qatar?

Robert Lewandowski - Polen

De Poolse topspits Robert Lewandowski begint in Qatar aan zijn tweede, en waarschinlijk ook laatste WK. De 34-jarige spits speelt sinds dit seizoen voor FC Barcelona en toonde met 18 doelpunten in 19 wedstrijden dat hij in een goede vorm verkeert. Op het WK 2018 in Rusland wist Lewandowski de netten niet te doen trillen. Kan hij het wel in Qatar?

Neymar - Brazilië

Ook bij de nog maar 30-jarige Neymar kan het zijn dat hij aan z'n allerlaatste WK begint, dat verklaarde hij zelf eerder dit jaar in een interview. Hij won ooit de Confederations Cup met Brazilië en pakte ook goud op de Olympische Spelen van 2016. Op het afgelopen WK gingen ze er in de halve finale uit tegen de Rode Duivels, kunnen ze nu wel nog eens schitteren op het WK?

Luis Suarez - Uruguay

De 35-jarige Luis Suarez zit overduidelijk in de nadagen van zijn carrière. De voormalige spits van Liverpool, Barcelona en Atletico Madrid zal vanaf na het WK zelfs zonder club zitten. Het afgelopen half seizoen speelde Suarez voor zijn jeugdclub uit Uruguay, Nacional, waarmee hij eind oktober nog kampioen werd. Hij zal in onze gedachten blijven door zijn rode kaart na hands op het WK in 2010 waarmee hij Ghana van een halve finale hield en zijn beet aan Chiellini op het WK in 2014. Wat kunnen we op dit WK verwachten van de Uruguayaan?

© photonews

Luka Modric - Kroatië

De Kroatische middenvelder, Luka Modric, zal in Qatar naar alle waarschijnlijkheid ook aan zijn laatste WK beginnen. Modric is 37 en dit wordt inmiddels al zijn achtste grote toernooi met de Kroatische nationale ploeg. Hij speelde een sleutelrol voor zijn land op het WK van 2018, waar ze in de finale verloren van Frankrijk. Hij werd speler van het toernooi en won vervolgens ook de Ballon d'Or. Wat doen de Kroaten tegen de Rode Duivels in de groepsfase?

© photonews

Eden Hazard - België

Voor onze enige echte Eden Hazard zou het ook wel eens zijn laatste WK kunnen zijn. De 31-jarige kapitein van de Rode Duivels zit al jaren op een zijspoor bij Real Madrid en zelfs bij dit WK was er discussie of hij wel nog mee zou moeten. Toch gaat Hazard mee naar Qatar en zal hij spelen op zijn derde WK. Op 11 WK-wedstrijden scoorde hij drie keer en gaf hij ook vier assists. Kan hij die statistieken verderzetten in Qatar?

Verder zijn hoogstwaarschijnlijk ook Karim Benzema, Manuel Neuer, Gareth Bale en Sergio Busquets aan hun laatste WK bezig. Er zijn natuurlijk nog heel wat spelers die voor het laatst op het wereldkampioenschap zullen aantreden voor hun land, maar dat zijn (met alle respect) mindere goden. We nemen dus afscheid van een hele mooie selectie voetballers die de sport de afgelopen jaren kleur wisten te geven. Zal u ze missen?