Belgische clubs zenden 24 spelers naar WK en krijgen daarvoor deze vergoeding van de FIFA

Het WK in Qatar staat voor de deur en onze Belgische clubs hebben 24 spelers er naartoe gestuurd. Dat is een record en daarvoor worden ze ook vergoed door de FIFA.

Per dag afwezigheid per speler krijgen ze 10.000 euro, weet Het Nieuwsblad. De FIFA heeft daarvoor 215 miljoen euro vrijgemaakt. Clubs worden vergoed vanaf de voorbereidingsperiode. De FIFA verdeelt de bijdrage onder de clubs voor wie de speler gedurende twee jaar voor het toernooi is uitgekomen. Een speler in de finale heeft zijn club dus 350.000 euro opgebracht.

Een mooi surplusje voor Belgische clubs. Club Brugge zal daarbij zeker het grootste bedrag krijgen, want zij staan 8 spelers af. Antwerp heeft er drie, net als Genk. Anderlecht stuurt er twee. AA Gent, Standard, Cercle Brugge, Charleroi, STVV, KV Mechelen en Eupen sturen elk één speler naar Qatar. SK Deinze uit de Challenger Pro League is eveneens vertegenwoordigd in het Midden-Oosten via de Canadees Liam Fraser.