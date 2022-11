Leandro Trossard duidelijk: "Dat zou een ontgoocheling zijn"

Leandro Trossard is klaar om zijn rol te spelen op het WK in Qatar voor de Rode Duivels. Dat heeft hij aangegeven op een persconferentie in aanloop naar het oefenduel tegen Egypte.

"Ik heb de vraag over een basisplaats vaak gekregen en ik vind wel dat ik het verdien en dat ik het de laatste maanden heb laten zien dat ik er zou kunnen staan", aldus Leandro Trossard bij VTM. Niet starten geen ontgoocheling "Het is niet aan mij om die keuze te maken, maar aan de trainer. Niet starten zou geen ontgoocheling zijn op zich." "Maar als ik aan het einde van de rit weinig minuten zou gemaakt hebben, dan zou het wél een teleurstelling zijn."





