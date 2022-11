Angel Preciado in openingsmatch op WK Qatar: "Ecuador is KRC Genk niet"

Zondag om 17 uur openen gastland Qatar en Ecuador het WK. Met Angelo Preciado van Racing Genk erbij.

Het wordt een bijzondere opener van een nog specialer WK in Qatar. In ons land zullen alle ogen op Angelo Preciado van Racing Genk gericht zijn. “Ecuador is KRC Genk niet. Wij zijn meestal de underdog en pakken het daarom een stuk behoudender aan”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Maar onderschat ons niet. Wij hebben misschien niet het grootste palmares of de bekendste namen, maar als ploeg zijn we moeilijk te bespelen. Elk WK heeft zijn stuntploeg en ik geloof er rotsvast in dat wij dat kunnen zijn in Qatar.”

Toch is Qatar niet zomaar een ploegje om opzij te zetten. “Ze hebben zich heel lang minutieus kunnen voorbereiden op dit toernooi. Hun kracht ligt in het collectief, ze spelen al heel lang samen. Maar dit is voor ons een unieke kans om Ecuador nog eens op de voetbalkaart te zetten. Zondag zal de hele wereld kijken. Zo'n openingswedstrijd van een WK spelen, daar droom je van als kind.”