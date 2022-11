Gilles De Bilde is duidelijk: "Hij heeft getoond dat hij klaar is voor basisplek"

De Rode Duivels spelen vanavond tegen Egypte. De eerste en ook enige oefenwedstrijd richting het WK in Qatar.

Om 16 uur al spelen de Rode Duivels tegen Egypte, voor wat meteen de laatste voorbereidingswedstrijd op het WK is. Woensdag openen Kevin De Bruyne en co tegen Canada het WK.

In Koeweit is het uitkijken wie het basiselftal haalt, al liet Roberto Martinez donderdag weten dat het elftal dat vandaag speelt geen garantie is om woensdag precies hetzelfde te zijn.

Gilles De Bilde ziet Batshuayi in de spits starten. In de verdediging verwacht De Bilde een line-up met Dendoncker, Alderweireld en Vertonghen.

“Theate heeft getoond dat hij klaar is voor basisplek”, voegt de analist van Het Laatste Nieuws er nog aan toe. Het wordt uitkijken of Roberto Martinez voor een verrassing zorgt in zijn elftal.