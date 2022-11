Lommel wint Limburgse derby en SL16 doet hetzelfde tegen Virton

De Jupiler Pro League ligt stil, maar in de Challenger Pro League wordt gewoon gevoetbald. Daar stond de Limburgse derby tussen Lommel SK en Jong Genk op het programma. Op datzelfde moment ontving SL16 Virton.

Een derby heeft altijd wat extra zelfs al is het tegen de beloften. De spelers van Lommel waren dan ook uiterst gemotiveerd tegen de beloften van Racing Genk. Na 38 minuten kwamen ze op voorsprong via Agustin Anello. De comfortabele 2-0 volgde na één uur wedstrijd door Rafik Belghali.

Jong Genk knokte zich terug in de partij via Mika Godts, maar een gelijkmaker kwam er nier meer. Zo won Lommel met 2-1 van de provinciegenoot en sloten de Limburgse derby al winnend af.

Virton, de laatste in de stand, ontving de beloften van Standard (SL16). Lang bleef het 0-0 en leek het erop dat Virton een punt kon thuishouden. Niets was minder maar want in het slot van de partij sloeg SL16 tweemaal toe. Anisse Brrou en Ilyes Ziani zorgde ervoor dat de drie punten mee naar Luik gingen.